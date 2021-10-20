توقيف عصابة أحياء بقسنطينة

أوقفت عناصر الأمن لولاية قسنطينة عصابة أحياء متورطة في شجار جماعي باستعمال الأسلحة البيضاء، بحي قدور بومدوس.

وفي بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الاربعاء، فقد قدمت عناصر الأمن الحضري الثاني أمام النيابة المحلية 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين مابين 21 و 33 سنة ، لتورطهم في قضية إنشاء و تنظيم و ترأس عصابة أحياء، والمشاجرات المتكررة بالأسلحة البيضاء، إضافة الى الإخلال بالسكينة العامة و بث الرعب في الوسط الحضري.

وأضاف البيان، أن حيثيات القضية تعود إلى شجارات متكررة بحي قدور بومدوس (المنشار و النجمة) نهاية الأسبوع المنصرم.

أين قامت مصالح امن ولاية قسنطينة ممثلة في الأمن الحضري الثاني و الفرق العملياتية للشرطة القضائية (BRI+BMPJ+BRB)، بعملية شرطية واسعة النطاق أثمرت بعد مراقبة 40 شخص لتوقيف 7 أشخاص من مفتعلي الشجارات.

كما تم حجز بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع. و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية.

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