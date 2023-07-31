توقيف عصابة أحياء مسلحة مختصة في السطو على المواطنين بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالكرمة في وهران من الايقاع بجماعة إجرامية مختصة في السرقة والسطو على المواطنين وممتلكاتهم بحي الأمير عبد القادر بلدية سيدي الشحمي.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات عصابة الأحياء التي زرعت الرعب الخوف في اوساط الحي سالف الذكر ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم محاصرة أفرادها.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 33 سنة مبحوث عنهم من طرف العدالة.

فيما تم حجز خلال نفس العملية سيارة سياحية من نوع سيات، مبلغ قدره 11 ألف دج، أسلحة بيضاء وبندقية صيد بحري بالإضافة إلى أقراص مهلوسة.