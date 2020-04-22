توقيف عصابة إجرامية استعملت المولوتوف في الشغب اثناء الحجر الصحي بالطارف

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي شبيطة مختار بالطارف من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 05 أشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن أفراد العصابة كلهم مسبوقين قضائيا، وينحدرون من مدينة شبيطة مختار.

وأضاف البيان أنه تم حجز خلال هذه العملية أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف تقليدية، وخناجر كبيرة الحجم زمجموعة من القارورة الزجاجية الحارقة.

وجاءت عملية الإطاحة بهذه المجموعة الإجرامية وهذا في حدود الساعة 23 ليلا خلال دورية لعناصر الشرطة الساهرة على تطبيق إجراءات الحجر الصحي الجزئي، أين لفت انتباههم وجود مشاجرة بين مجموعة من المنحرفين على مستوى احد الأحياء بمدينة شبيطة مختار مستعملين فيها مختلف أنواع الأسلحة اليبضاء.

وعليه قامت عناصر الشرطة بعد طلب الدعم بتطويق المكان والسيطرة على الوضع اين أسفرت العملية على توقيف 05 أشخاص معروفين لدى العام والخاص لدى سكان مدينة شبيطة مختار بسلوكهم الإجرامي كونهم من ذوي السوابق القضائية.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم جميعا ملف قضائي عن قضية خرق إجراءات الحجر الصحي الجزئي، التجمهر المسلح الإخلال بالنظام العام، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان صدر في حق 04 منهم أمر إيداع.