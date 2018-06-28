توقيف عصابة إجرامية حاولت ترويج 11 كلغ من “الزطلة” بالشلف

تمكن عناصر الأمن الحضري السادس بأمن ولاية الشلف، من توقيف ثلاثة أشخاص ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج السموم مع حجز كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج.

تقدر كميتها الإجمالية بـ 11.506كلغ، إضافة إلى مركبة سياحية كانت تستعمل لنقل السموم عبر إقليم الولاية وخارجها، وكمية من الهواتف النقالة.

العملية جاءت بعد استغلال دقيق للمعلومات ومكنت من رسم خطة محكمة، مكنت من الإطاحة بعناصر الشبكة الإجرامية التي تضم ثلاثة افراد تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة.

وينحدرون من نفس المنطقة، حيث كشفت التحقيقات الإبتدائية مع المشتبه فيهم أنهم يقومون بنقل وترويج وعرض المخدرات عبر إقليم الاختصاص بالغرب الجزائري.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تمّ تقديم الموقوفين أمام جهات التحقيق القضائية، للإنجاز ملف قضائي ضدهم وإحالتهم على العدالة.