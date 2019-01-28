توقيف عصابة إستولت 800 مليون وصندوق مجوهرات داخل منازل ببوفاريك في البليدة

تمكنت عناصر أمن دائرة بوفاريك الواقعة شمال ولاية البليدة من توقيف 5 اشخاص متهمين بالسطو على المنازل وإستغلال غياب أصحابها.

عملية توقيف المتهمين جاءت على اثر شكوى تقدمت بها مواطنة أمام عناصر الشرطة، مفادها تعرض منزلها العائلي لعملية سرقة.

والتي إستهدفت مجوهراتها التي كانت داخل صندوق حديدي مصفح ومبلغا ماليا بقيمة 800 مليون سنتيم.

وقد تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان أين تبين أن المشتكى منهم قاموا بالدخول الى منزل الضحية عن طريق تسلق الجدار.

وعليه تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي أسفرت على تحديد هويات المشتكى منهم البالغ عددهم خمسة أشخاص وإيقافهم.

مع استرجاع ما يفوق 140 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات التي بلغ وزنها 700 غرام من المعدن الأصفر،

ليتم تقديمهم أمام العدالة.