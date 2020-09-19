توقيف عصابة استولت على خزانة فولاذية من داخل منزل في البليدة

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش بالبليدة، من توقيف شخصين قاما بالسطو على منزل والاستيلاء على خزانة فولاذية بها أموال ومجوهرات ووثائق.

وقام المشتبه فيهما بفعل السرقة، بعد أن قام جارهم باستنساخ مفاتيح المنزل رفقة شريكه.

وجاءت هذه العملية بعد أن تقدم الضحية إلى مصالح أمن دائرة أولاد يعيش، ببلاغ يفيدت بتعرض منزله لسرقة واختفاء خزانة فولاذية.

ومكن تحقيق ذات المصالح في القضية، بعد ساعات قليلة من تسجيل سرقة المنزل، من الكشف عن مشتبه فيه.

ليتم توقيف المعني، وبعد تحقيق معه اعترف باستنساخ مفتاح المنزل، وكشف عن شريكه الذي تم توقيفه.

كما تم استرجاع جميع المسروقات، وتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، حيث أحال الملف على قاضي التحقيق.

وتم توجيه للمشتبه فيهم، تهم ارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة من داخل منزل باستعمال مفاتيح مقلدة.