توقيف عصابة اعتدت على شخص بواسطة “مطرقة” في سيدي بلعباس   

ألقت قوات الشرطة بولاية سيدي بلعباس، القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 20 و38 سنة، تورطوا في قضية متعلقة بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض، مع الدعارة والحيازة على أسلحة بيضاء محظورة والمخدرات.

فصول القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع لمعلومات مفادها تعرض أحد الأشخاص إلى الضرب بواسطة سلاح أبيض (مطرقة حديدية)، من طرف أشخاص معرفين لدية، مع إرفاق شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 30 يوما.

لتباشر المصلحة بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية، وبعد تكثيف التحريات تمكنت المصلحة من تحديد هوية الفاعلين، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص أعمارهم بين 38 و 21 سنة إثنان منهم شقيقان .

وحجز عدد من الأسلحة البيضاء المحظورة، قطع من المخدرات موجهة للإستهلاك الشخصي.

في حين تم تقديم السالفين الذكر أمام النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس.