توقيف عصابة السطو على المحلات التجارية للمكنى “زينو” بالطارف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة المنازل والمحلات التجارية يقودها المكني زينو.

وتتكون العصابة من 06 أشخاص جميعهم ينحدرون من ولاية الطارف أعمارهم في العقد الثاني والثالث.

وحسب بيان لذات المصالح فإن أفراد هذه العصابة ينشطون على مستوى اقليم الولاية، تم خلال هذه العملية حجز مركبة كانت تستعمل في تنقلاتهم.

بالإضافة إلى حجز مجموعة من المعدات التي تستخدم في كسر الأقفال بالإضافة الى أسلحة بيضاء.

وجاءت هذه العملية على اثر شكوى تقدم بها احد المواطنين مفادها تعرض محله التجاري الى عملية سرقة بالكسر في فترة متأخرة من الليل من طرف أشخاص يجهل هويتهم.

ليتم مباشرة فتح تحقيق في القضية الذي أسفر إلى توقيف أحد المشتبه فيه وهو المكنى زينوا اين تبين انه ينشط ضمن عصابة إجرامية منظمة في مجال سرقة المساكن والمحلات التجارية.

من جهتها قامت مصالح الأمن بتوقيف جميع أفراد الشبكة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حقهم أنجز لهم ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة.

وصدر في حق رئيس العصابة المكنى زينوا امر إيداع رفقة 03 من شركائه فيما تم وضع تحت نظام الرقابة القضائية باقي افراد العصابة وعددهم اثنان.