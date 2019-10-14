توقيف عصابة القط وحجز رطل من المخدرات بالطارف

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالطارف من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مختصة في بيع وترويج المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العصابة يقودها المكنى القط متكونة من أربعة مجرمين أغلبهم مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة.

وحسب البيان، فإن جميعهم ينحدر من ولاية الطارف، حيث تم حجز أزيد من ثلاث صفائح من الكيف المعالج بوزن 348.2 غرام.

كما حجزت ذات المصالح مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

وحسب البيان، فإن تفاصيل القضية تعود إلى استغلال عناصر الفرقة معلومات تفيد بوجود مجموعة اشرار تقوم بترويج وبيع المخدرات.

ومن خلال عمليات ترصد وتتبع لتحركات بعض أفراد العصابة توصلت الفرقة الى توقيف ثلاثة مجرمين من افراد العصابة.

وضبط بحوزتهم على ثلاث صفائح من الكيف المعالج بوزن 268.8 غرام وأسلحة بيضاء محظورة “سكاكين من الحجم الكبير”.

ليتم بعدها توقيف رئيس العصابة وضبط بحوزته على 79.4 غرام من الكيف المعالج فضلا عن حجز سلاح ابيض محظور.

وقد انجزت في حقهم ملفات قضائية قدموا بموجبها امام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الطارف.

وصدر ضدهم أوامر بإيداعهم الحبس عن جناية حيازة مواد مخدرة لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، وجنحة حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.