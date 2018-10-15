توقيف عصابة «القناع الأسود» المختصة في السطو بشرشال

الدرك أوقف عناصرها بعد سلسلة من السرقات

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال من تفكيك عصابة تتكون من 3 أفراد مختصة في الاعتداء على المواطنين المتبوع بالسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وجاءت العملية من خلال شكوى مقدمة على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال، مفادها تعرض شخص للسرقة على مستوى غابة سيدي يحيى في بلدية شرشال، ليتم تكثيف الاستعلامات والتوصل إلى هوية الفاعلين وإيقافهم.

ومواصلة للتحقيق تم تحديد مكان إخفاء الوسائل التي كانت تستعمل في الجريمة، حيث تم حجز أسلحة بيضاء وقناع أسود إضافة إلى ألبسة رياضية كانت مخبأة في الغابة تستعمل في الاعتداء لغرض التمويه.

وبعدها تم استدعاء جميع الضحايا الذين تعرضوا للسرقة، أين تم التعرف مباشرة على أفراد العصابة من خلال الألبسة والأسلحة البيضاء المستعملة خلال عمليات الاعتداءات.

حيث مكنت العملية من حل ملابسات 6 قضايا متعلقة بالسرقة وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم.