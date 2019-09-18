توقيف عصابة النصب على شباب اونساج باستعمال الفايسبوك بالطارف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوثلجة من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 05 أشخاص ينحدرون من الطارف.

الموقوفون في العقد الثالث من العمر، ينشطون في مجال النصب والاحتيال، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع ضحاياها.

ويقود العصابة مسبوق قضائيا في عدة قضايا مماثلة.

وتم خلال هذه العملية استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ 806000 دج محل عملية النصب.

وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد العصابة باستدراج ضحيتهم وهو فلاح ينحدر من ولاية أم البواقي.

وقاموا بإيهامه ببيعه جرار مستخرج في إطار ANSEJ ، مبعرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراحهم مبلغ مالي مغري.

وبعد استلام أفراد العصابة المبلغ المتفق عليه مسبقا من طرف الضحية، يختفي أفرادها عن الأنظار.

وبعد الانتهاء من التحقيق تم التعرف على أفراد العصابة وتوقيفهم وكذا كشف الطرق الاحتيالية المعتمدة من طرفهم.

وقد انجز ضدهم ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال، والمشاركة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف، وصدر ضدهم جميعا أمر إيداع.