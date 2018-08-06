توقيف عصابة بينها نجل رئيس بلدية بوحجار أسبق بالطارف

تمكّنت عناصر الأمن الوطني لولاية الطارف من توقيف عصابة قامت بالإعتداء على صاحبة محل خياطة و سرقة محلها.

و حسب مصادر النّهار، فإنّ من بين أفراد العصابة نجل رئيس بلدية بوحجار أسبق “ه.ج” البالغ من العمر 21 سنة.

تفاصيل القضية تعود بعد الإعتداء على الأمن الوطني و تحطيم سيارة الخدمة العملية.

جاءت اثر قيام عناصر أمن دائرة بوحجار بمعاينة لمسرح جريمة محاولة العصابة الإعتداء على صاحبة محل خياطة.

و سرقة محلها، الأمر الذي دفع بأفراد العصابة إلى الإعتداء على سيارة القوة العمومية وتحطيمها.

علما أنّ الفاعلين كلّهم مسبوقين قضائيا و لهم ملفات قضائية لارتكابهم أعمال سرقة و اعتداء بأكبر أحياء بلدية بوحجار الحدودية.

خاصّة ابن رئيس البلدية الأسبق، الّذي يستعمل القنابل المسيلة للدموع في عملياته.