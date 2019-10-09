توقيف عصابة تتاجر في المخدرات وتعتدي على المواطنين “بالكريموجان” بالطارف

تمكنت عناصر أمن دائرة الذرعان بالطارف من الإطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 03 مجرمين يقودها المكنى “موسى”.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهارأونلاين”، فإن العصابة مختصة في حيازة وبيع واستهلاك المواد المخدرة.

على غرار”كيف معالج والمؤثرات العقلية” حيازة اسلحة بيضاء محظورة من مختلف الانواع و الاحجام يستخدمونها في الاعتداء على الاشخاص.

كما تورطوا في قضية انتهاك حرمة منزل، وتتراوح اعمارهم بين العقدين الثاني و الرابع و ينحدرون جميعهم من ولاية الطارف.

وضبط بحوزتهم على مجموعة من المؤثرات العقلية قدرت بـ03 أمشاط وبمجموع 74 قرص مهلوس و06 قطع من الكيف المعالج.

وتعود وقائع القضية الى معلومات تحصلت عليها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الذرعان تفيد بوجود عصابة اجرامية بوسط مدينة الذرعان تقوم ببيع وترويج المواد المخدرة والاعتداء على الأشخاص باستعمال اسلحة بيضاء محظورة تحت تأثير المؤثرات العقلية.

ومن خلال التحقيق المفتوح من طرف عناصر الشرطة القضائية في قضية انتهاك حرمة منزل احد المواطنين اسفر عن تحديد هوية الفاعلين.

ويتعلق الأمر بعصابة المكنى موسى الذين تم توقيفهم على اثر عملية مداهمة أمنية لمختلف الاحياء المشبوهة بالذرعان.

وأنجز ملفين قضائيين عن قضية تكوين جمعية أشرار وحيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

أما القضية الثانية بخصوص انتهاك حرمة منزل وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة وصدر ضدهم أمر إيداع