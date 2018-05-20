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توقيف عصابة تروج المؤثرات العقلية وحجز 560 قرصا مهلوسا بالطارف

أخبار الجزائر
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توقيف عصابة تروج المؤثرات العقلية وحجز 560 قرصا مهلوسا بالطارف
بقلم محمد بن كموخ

تمكن اليوم عناصر أمن دائرة بوحجار من توقيف شبكة اجرامية تنشط في مجال  ترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة بوحجار و سوق اهراس.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن العصابة متكونة من 4أشخاص تتراوح اعمارهم بين العقد الثاني و الثالث من العمر ينحدرون من ولايتي سوق اهراس و الطارف حيث ضبط بحوزتهم كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة قدرت في مجملها بـ 560 قرص

وأوضح البيان، أن وقائع القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحجار معلومات.

تفيد بقيام 4 شبان ببيع وترويج المؤثرات العقلية على مستوى المدينة وسوق اهراس، حيث يتنقلون باستعمال مركبة سياحية للتنقل من مدينة لأخرى.

وعليه قامت ذات العناصر باستغلال هذه المعلومات ونصبت نقطة مراقبة فجائية عند مدخل مدينة بوحجار للإطاحة بهم متلبسين.

اين تم توقيفهم على متن ذات المركبة و بعد تفتيشها عثر بداخلها على 19 علبة من الاقراص المهلوسة قدرت في مجملها بـ 560 قرص.

كانت مخبأة بأحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة بالإضافة الى شفرة حلاقة ضمن العلب وقد حول جميعهم الى مقر الامن.

وانجزت ضدهم ملفات قضائية قدموا بموجبها امام الجهات القضائية المختصة و صدر في حقهم امر إيداع.

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