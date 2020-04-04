توقيف عصابة تروّج المخدرات وحجز كمية من الكوكايين بمعسكر

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية معسكر من توقيف 6 مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز كمية من الكوكايين وأقراص مهلوسة وألعاب نارية .

وأفاد بيان لذات المصالح، أن المروجين تتراوح اعمارهم مت بين 30و 43 سنة .

حيث تم حجز 410 قرص مهلوس وكمية من الكوكايين تقدر ب 0،56 غرام ومبلغ مالي من العملة الوطنية و اخر من العملة الصعبة تقدر ب 3700 اورو و 20 دينار تونسي كما تم أيضا حجز 13732 وحدة من الألعاب النارية .

وأضاف البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهم امام العدالة، ووضع اثنين منهم رهن الحبس فيما وضع ثالث تحت الرقابة القضائية و استفاد البقية من الاستدعاء المباشر .