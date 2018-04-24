توقيف عصابة تستغل جامعيتين للسرقة بالطارف

تمكّن عناصر أمن دائرة القالة بولاية الطارف اليوم الثلاثاء من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 04 أشخاص.

وحسب مصادر النهار، فإنّ العصابة جلهم في العقد الثاني من العمر من بينهم فتاتين الأولى تنحدر من مدينة عنابة.

أما الثانية تنحدر من ولاية الطارف وهما طالبتين بمعهد الفندقة بالطارف، أما باقي أفراد العصابة هم من جنس ذكر كلاهما ينحدران من مدينة القالة.

وحسب ذات المصادر، فإنّ هذه العصابة كانت تستغل الفتاتين لاستدراج ضحاياها و الإعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء وسرقة ممتلكاتهم.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم ثلاثة أشخاص ينحدرون من مدينة سوق أهراس لإيداع شكوى جراء تعرضهم إلى الاعتداء.

متبوع بالسرقة التي طالت سلسلة ذهب وكذا أجهزة هواتف نقالة ملك لهم من طرف مجموعة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص.

من بينهم فتاتين ضمن هذه العصابة التي كانت تتنقل على متن سيارة نفعية .

وبعد التحرّي تمّ توقيف مركبة على متنها المشتبه فيهما، أين عثر بحوزتهم على سلاح أبيض محظور “سيف” من الحجم الكبير.

مع استرجاع بعض المسروقات.

محمد بن كموخ