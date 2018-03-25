توقيف عصابة تسطو على المنازل بالطارف

تمكن امن دائرة القالة من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من 04 أشخاص جلهم في العقد الثاني من العمر.

ينحدرون من مدينة القالة وهم مسبوقين قضائيا، مع استرجاع مجموعة من المسروقات كانت بحوزتهم.

أفراد هذه العصابة متورطين في قضية السرقة من داخل منزل يستغلون سوء الأحوال الجوية لتنفيذ أفعالهم الإجرامية.

كما ان جل ضحاياهم من الأحياء التي يقطنون بها وهو مما يسهل عليهم عملية السرقة .

تعود وقائع القضية الى عدة شكاوي من طرف مواطنين بخصوص تعرض مساكنهم خلال غيابهم الى عملية السرقة.

وان جل هذه السرقات ارتكبت خلال سوئ الأحوال الجوية.

وعليه قامت مصالح الشرطة لامن دائرة القالة بفتح تحقيق، معتمدة على بطاقات السوابق للأشخاص المتورطين مسبقا في قضايا مماثلة.

ليسفر التحقيق على التعرف على احد أفراد هذه العصابة والذي شهد من طرف احد الضحايا عندما كان بصدد مغادرة منزله.

وبعد التعمق في التحقيق تمكنت عناصر الشرطة من توقيف باقي العصابة واسترجاع بعض من المسروقات.

ليتم انجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة اين صدر في حقهم أمر إيداع