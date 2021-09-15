توقيف عصابة تقوم بترويج المخدرات في أوساط طلبة جامعة البليدة

تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باولاد يعيش في البليدة، من توقيف عصابة تقوم بترويج الاقراص والمخدرات في أوساط طلبة بالقرب من جامعة سعد دحلب البليدة.

وتم حجز كمية من مخدرات والاقراص المهلوسة وتوقيف 3 أشخاص.

وجاءت العملية، حسب ذات المصدر، بناءا على معلومات وصلت إلى ذات المصالح تفيد بوجود أشخاص يروجون للمخدرات في أوساط طلبة جامعة البليدة1 ويستغلون الاطفال لتمويه عناصر الأمن.

وبعد مراقبة المكان وتأكد من صحة المعلومة تم وضع خطة أوقعت بالمشتبه فيهم.

وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، والذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة، أين أمر هذا الاخير بإيداع اثنين الحبس المؤقت وتوجيه استدعاء مباشر للمتهم الثالث فما يبقى المتهم الربع في حالة فرار.

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