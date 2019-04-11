توقيف عصابة تمتهن السرقة وزرعت الرعب بالوادي

تمكن عـناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية الوادي، خلال الأيام القليلة الماضية، من الإطاحة بعصابة تتكون من3 أشخاص في العقد الثاني من العمر ينحدرون من المنطقة زرعوا الرعب وسط سكان مدينة الوادي.

تفاصيل العملية، تعود إلى تلقي ذات المصلحة لشكوى من طرف مواطن راح ضحية سرقة من طرف مجهولين،

استهدفت محله التجاري بحي المنظر الجميل .

ليتّم مباشرة عـمليات البحث، التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم استكمالا لإجراءات التحقيق

وباستغلال النظام الآلي للتعرف على البصمات ثبت ضلوع المشتبه فيهم في العديد من السرقات بأحياء مختلفة بالمدينة.

وعند مواجهتهم بالقرائن العلمية التي تثبت تورطهم في عمليات السرقة لم يجدوا مجالا للإنكار واعترفوا بما نسب إليهم ،

ليتّم إعداد ملفات قضائية عن جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جناية، وجناية محاولة السرقة بظرف الليل و التعدد والكسر السرقة

وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.