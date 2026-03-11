توقيف عصابة  تنصب على المواطنين عن طريق اختراق بطاقاتهم الذهبية

عالجت محكمة الجنح بشراڨة ملف قضية عصابة متكونة من اربعة شباب يترأسهم صاحب صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك ” بعد نصبهم على المواطنين وسلبهم مبالغهم المالية

من خلال ايهامهم بمساعدتهم في حجز مواعيد للحصول على الفيزا و اختراق بطاقاتهم الذهبية عن طريق تطبيق “بريدي موب”.

وجاء تحريك الدعوى العمومية بعد شكوى تقدم بها العديد من المواطنين عقب تعرضهم للنصب و الاحتيال ،من طرف عصابة متكونة من 4 شباب يتراسهم المتهم الرئيسي مسير لصفحة وهمية تتعلق بحجز مواعيد تأشيرة اسبانيا ، بالتواطؤ مع بقية المتهمين كانوا ينصبون على المواطنين بهدف توفير لهم مواعيد لطلب تأشيرة اسبانيا ،وبعدها يقومون بإختراق بطاقاتهم الذهبية الخاصة بهم ، ليكتشفوا لاحقا انهم وقعوا ضحية نصب بعدما تم سحب مبالغهم المالية من حساباتهم عبر تطبيق بريدي موب

وتبين حسب مادار بجلسة المحاكمة بعد استخراج سجل المكالمات الهاتفية بين المتهمين جميعها من بلدية مستغانم وان

ان لديهم عدة معاملات تحويلية فيما بينهم .

وبعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة ويتعلق الامر بكل من

(ع.محمد),(ن.عبد الجليل

(ب.محمد. نبيل),(ق. محمد)

وجهت لهم جنحة النصب الموجه للجمهور ،وجنحة ادخال عن طرق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية

حيث انكروا التهم المنسوبة اليهم وان العلاقة التي تربطهم ببعضهم تتعلق بحجز مواعيد تاشيرة فقط .

فيما تاسس الضحايا ثلاثة موطنين من بينهم صاحب وكالة سياحية وطالبوا بتعويضات مالية نتيجة الضرر الذي اصابهم .

من جهة اخرى طالب الممثل القانوني لبريد الجزائر تعويض من المتهمين قدره 5 مليون دج .

فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين ،وغرامة مالية بقيمة 500 الف دج ،وحددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى الاسبوع المقبل.