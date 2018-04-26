توقيف عصابة حاولت إغراق العاصمة ب 140 قنطار من “الشمّة المغشوشة”

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سليمان التابعة للكتيبة الإقليمية بالدويرة مؤخرا من الإطاحة بعصابة خطيرة.

تقوم بصناعة و معالجة “أكلة الهلال” (شـمة مقلدة) بغرض تسويقها بالعاصمة وضواحيها.

ومكّنت العملية من توقيف ثلاثة أشخاص و حجز 140 قنطار من هذه المادة إضافة إلى مبلغ مالي معتبر.

قضية الحال انطلقت على إثر التحريات والأبحاث، حيث تحصلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سليمان على معلومات مفادها وجود ورشة سرية بإقليم بلدية الخرايسية.

تقوم بصناعة و معالجة “أكلة الهلال” ( شمة مقلدة ).

وعلى إثر المعلومات المتوفرة تم تشكيل دورية و تطويق المكان جيدا مع ترصد جميع التحركات حيث تم من خلالها توقيف سيارتين سياحيتين و شاحنة صغيرة.

وهم بصدد مغادرة الورشة علما أن السيارة الأولى كانت تسير في المقدمة من أجل فتح الطريق و مراقبة تحركات رجال الأمن وكذا الحواجز الأمنية .

و بعد إيقاف المركبيتن و تفتيشهما عثر بداخل الشاحنة التي كانت مغطاة بغطاء بلاستيكي على كمية معتبرة من مادة “الشمة

المقلدة” يقدر وزنها ب 10000 كلغ .

كانت معبأة في أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير و مغطاة ومموهة بعتاد بلاستيكي ( أواني منزلية بلاستيكية )، وكذا آلة من الحجم

الكبير لخلط و تعبئة “الشمة” في الأكياس الكبيرة و مبلغ مالي معتبر.

و في نفس السياق تم وضع تشكيل لمراقبة الورشة و بعد الحصول على إذن بالتفتيش تم مداهمة الورشة أين تم حجز 130 قنطار من نفس المادة .

اضافة الى أكياس “مادة الهلال” (الشمة) منتهية الصلاحية و المقدرة بـ 600 كيس وآلة طباعة خاصة بأكياس نفس المادة.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، إلى حين تقديمهم أمام العدالة.