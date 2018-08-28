توقيف عصابة حاولت قتل ثلاثيني ورمته بالطريق في البليدة

هاجم مجهولون مدججون بالأسلحة البيضاء، شاب يبلغ من العمر 31 سنة، بمنطقة بن شعبان شمال ولاية البليدة.

حيث تعرض الضحية إلى عدة طعنات ومحاولة القتل، وقاموا برميه على حافة الطريق.

وتدخلت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لعين المكان، وهي مدعمة بعناصر فصيلة الأمن والتدخل.

وأوقفت جماعة أشرار تتراوح أعمارهم مابين 23 و25سنة، مسبوقين قضائيا.

وحجز أسلحة بيضاء تتمثل في سيوف، بندقية صيد بحرية، رمح وسيوف وغيرها من الأسلحة.

وتم تقديمهم أمام وكيل جمهورية لدى محكمة بوفاريك، أين أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة، بدوره إيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت.