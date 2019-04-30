توقيف عصابة حاولت قتل شخص بالسلاح الأبيض في الطارف

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي بالشط ولاية الطارف، من توقيف عصابة أشرار متكونة من 4 مجرمين، تورطوا في قضية محاولة القتل العمدي باستعمال سلاح ابيض محظور مع سبق الإصرار و الترصد.

المعنيون أعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني والرابع أحدهم مسبوق قضائيا، وينحدرون جميعهم من ولاية الطارف .

حيث تعود وقائع القضية، إلى تلقي مصالح الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بالشط، معلومات تفيد بتعرض أحد الأشخاص إلى اعتداء خطير من مجموعة أشرار باستعمال سلاح ابيض محظور سبب له جروح بليغة.

لتقوم عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق في القضية .

أين تّم توقيف المعنيين في ظرف وجيز و ضبط أداة الجريمة المتمثلة في سيف من الحجم الكبير

وانجز في حقهم ملف قضائي عن قضية محاولة القتل العمدي باستعمال سلاح ابيض محظور مع سبق الإصرار و الترصد

وقدموا امام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الذرعان اين صدر في حق ثلاثة منهم امر ايداع الحبس

فيما وضع رابعهم تحت نظام الرقابة القضائية