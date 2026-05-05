توقيف عصابة حوّلت محلًا شاغرًا إلى مستودع لتخزين “الكيف” ببراقي

تباشر محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، خلال دورتها الجنائية المنعقدة حاليا، محاكمةَ جماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج ونقل وتخزين المخدرات من نوع “القنب الهندي” كانت تستغل محلا تجاريا شاغرا بمدينة براقي لإخفاء الممنوعات.

حيث تم إيقاف صاحب المحل المسمى “ع. م خالد” وعدد من المتهمين، كل من “د. صالح رشيد” المكنى “أنور”،” ع. م. ع. الدين، “ب. ع. فيصل”. مع حجز قرابة 7 كلغ من المخدرات “القنب الهندي” منها 1.5 كلغ ضبطت بداخل المحل.

وتوبع المتهمون الموقوفون في إطار التحقيق إلى جانب المتهم الفار المدعو “غ. كمال”، بجناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، وجنحة حيازة سلاح أبيض محضور دون سبب شرعي.

معلومات مؤكّدة تفجّر القضية

وقائع القضية تعود إلى استغلال معلومات واردة إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة براقي، عن قيام المدعو “ع.م. خالد” بترويج وتخزين المخدرات على مستوى مدينة براقي.

وبعد عملية ترصّد، تمّ تحديد مكان تخزين المتهم للمخدرات بأحد المحلات الشاغرة الواقعة بحي 20 مسكنًا ببراقي، مستغل من طرف المدعو “د. صالح” بطريقة غير قانونية.

رصد سيارة مشبوهة

وبتاريخ 8 أكتوبر 2016، وبعد عملية ترصد ومراقبة قرب المكان، عاينت عناصر الشرطة قدوم مركبة من نوع “سيترواين بيرلنغو” على متنها شخصان، ثم التحق بهما السائق “د. صالح”، بعد تبادلهم أطراف الحديث قام سائق المركبة “د. صالح” و “ع. م خالد” بالولوج إلى المحل ثم الخروج منه، وكان صاحب المركبة “ب. رشيد” ، يحمل كيسًا بلاستيكيا أسود اللون، وبعدها ركب كل من المتهم “ع.م. خالد”، ومرافقه “ب. رشيد” المكنى “أنور”، على متن المركبة وغادرا الأماكن.

وفي تلك الأثناء، تدخلت مصالح الأمن وأوقفت الأشخاص الأربعة بالرغم من مقاومتهم، حيث كللت العملية بحجز 1.5 كلغ من المخدرات وشفرتي حلاقة بهما آثار مخدرات.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تفتيش المحل الشاغر حيث ضبطت كمية أخرى من المخدرات بوزن 5.540 كلغ من نوع القنب الهندي ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

اعترافات المتهم الأول

ولدى سماع “عبد المومن .خ”، أقر لرجال الضبطية بواقعة ضبط كمية من المخدرات بداخل المستودع كان قد أخفاها لفائدة المدعو “ب.ع فيصل”، للتكفل بإيصالها له عند طلبه ذلك.

كما أكد أنه باليوم نفسه، سلّمه كميّة من المخدرات مقدرة بـ 4.5 كلغ، وأنه متعوّد على القيام بهذا النشاط منذ حوالي سنة مقابل عمولة يتلقاها من عنده.

وأضاف المتهم أنه تنقل إلى المحل بنيّة أخذ كمية من المخدرات لتسليمها للشخص نفسه المدعو “فيصل”، أما السكين الذي ضبط بحوزته فهو ملكه.

وأفاد المتهم، في معرض تصريحاته، بأنه يتلقى المخدرات من “بن.ع.فيصل” الذي ضبط على متن سيارته من نوع “كونغو” ليتولى هو شخصيا إخفاءها بالمحل وتمكينه منها عند مطالبته بذلك.

وأضاف أن الدفتر الذي ضبط بحوزته ملك له ويحتوي على أسماء عدة أشخاص، منهم المكنى “أنور”، “ب.رشيد”، والمكنى “سليم البوشي”، ينشطون في مجال الاتجار بالمخدرات، ومدوّن بالدفتر نفسه المبالغ المالية التي يدينون له بها.

وأكد المتهم معرفته للمكنى “كمالو” المتواجد حاليا بالمغرب، كونه محل بحث من طرف السلطات القضائية وهو متعود على الاتصال به، كما أنه سبق وأن سافر إلى مدن بغرب الوطن وخاصة وهران، وهو الحال نفسه بالنسبة للمتهم “ب. رشيد”.

أما “د.صالح”فقد صرّح بأنه تم توقيفه بتاريخ 08-10-2016 أمام مقر سكنه، بعدما اتصل به “عبد المومن.خ “، والذي وجده رفقة شخصين آخرين، ودخل مباشرة إلى المحل رفقة “خالد”، و”رشيد”، حيث منحه الأول كيسًا من المخدرات.

وبتاريخ 07-10-2016 أخبره المتهم “عبد المومن خالد” بأنه أحضر كمية وزنها 16 كلغ من المخدرات، أنزلها معه من على متن سيارة “بيرلنغو” وقام بإدخالها إلى المحل.

وحسب تصريحات “عبد المومن “، فقد تمكّن من بيع 3 كلغ تلك الليلة، وهو متعوّد على اإخفاء المخدرات بالمحل ذاته لفائدة المتهم، كما أن “ب. رشيد” المكنى “انور” متعود على التمويل بالمخدرات.

في حين اعترف المتهم “ب.ع.فيصل”، عند الحضور الأول، بأنه يقطن بحي دربوز في براقي، وسمع بالمسمى “عبد المومن .خ” المكنى “شقلالة”، ببيعه المخدرات. وحضرت عناصر الشرطة الى مسكنه بتاريخ 11/-10-2016 حيث قاموا بتفتيشه وعثروا على سيجارتين من المخدرات اشتراهما من جاره المسمى “رمزي الدودة”، مؤكدا أنه يستهلك المخدرات منذ حوالي 10 سنوات.