توقيف عصابة خبأت أقراص “الصاروخ” داخل “كبش”

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية عصابة متكونة من 10 شباب ،قاموا بإخفاء 60 علبة من الاقراص المهلوسة من نوع البرڨابلين داخل كبش العيد.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة انطلقت بناءا على ورود معلومات الى عناصر الامن تفيد أن المتهمين يقومون ببيع وترويج المخدرات و أقراص مهلوسة من نوع الصاروخ وسط احياء العاصمة ،و بعد مداهمة المكان من قبل عناصر الضبطية القضائية تم القاء القبض على المتهمين الرئيسين كل من (ه.فارس),(ح.حميد) كانا بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية مخبأة داخل سيارة واخرى مخباة بكيس بلاستيكي داخل كبش العيد بمنطقة لابيشري وسط العاصمة.

،وبعد وضع خطة محكمة من طرف عناصر الامن تم القاء القبض على بقية المتهمين ويتعلق الامر بكل من (خ.سمير),(ب.محمد انيس),(ب.نور الدين)،(ر.محمد وسيم)

(ج.محمد اسامة)(ب.سيدعلي),(خ.احمد.وائل),(ل.ايوب )

،كانت بحوزتهم كمية اخرى من المؤثرات العقلية ،و مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذ السموم ،كما تم العثور على اسلحة بيضاء من الصنف السادس.

ملف قضية الحال تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق ووجهت لهم تهم تتعلق بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، نقل وتخزين المؤثرات العقلية،حمل و نقل الاسلحة البيضاء من الصنف السادس بدون سبب شرعي ،إخفاء المؤثرات العقلية ،تبييض الاموال.

حيث انكر المتهمون التهم المنسوبة اليهم ، وكل متهم حمل المسؤولية للاخر ، ملتمسين من هيئة المحكمة ببرائتهم من التهمة المنسوبة اليه ،وبعد التماس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 12 سنوات حبسا نافذا،ومليون دج غرامة مالية نافذة , حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الاسبوع المقبل.