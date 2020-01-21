توقيف عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بولاية سوق اهراس

في إطار محاربة الجريمة الحضرية و على إثر معلومة مؤكدة مستقاة من عناصر الامن الحضري السادس بأمن سوق اهراس، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة الأسلاك الكهربائية من الأعمدة الكهربائية للإنارة العمومية المتواجدة بأحد الأحياء طور الإنجاز ، ثم يقومون بحرق البلاستيك المغلف لها ثم الحصول على مادة النحاس لغرض بيعها.

وقام عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بالترصد للمشتبه فيهم اين تم مداهمة المكان وتوقيف شخصين كانا متلبسين بسرقة الكوابل النحاسية حيث تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الشرطة.

و أثناء مجريات التحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث الذي تم توقيفه وتحويله إلى مقر الأمن الحضري السادس أنجز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جرم السرقة في حالة تلبس لأسلاك كهربائية [نحاس] قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس أين صدر في حق أحدهم حكم قضائي وغرامة مالية بينما وضع المشتبه فيهما الآخرين تحت إلتزامات الرقابة القضائية .