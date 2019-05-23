توقيف عصابة سرقة المحلات التجارية بالطارف

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من الإطاحة بمجموعة أشرار.

مختصة في سرقة المحلات التجارية بمدينة الطارف وتتكون العصابة من 03 أشخاص جميعهم في العقد الثاني من العمر.

ينحدرون من ولايتي الطارف و عنابة تورطوا في قضية السرقة من داخل محل تجاري “مكتبة” عن طريق الكسر والتعدد.

حيث يستغلون أوقات ما بعد الفجر بين الساعة الخامسة و السادسة صباحا من أيام رمضان.

والتي تكون فيها عادة حركة الأشخاص وتنقلاتهم قليلة جدا، أفراد العصابة تم توقيفهم في حالة تلبس بارتكاب جريمة السرقة.

في حين استرجعت مصالح الشرطة جميع المسروقات كما ضبط بحوزتهم أداة الجريمة تمثلت في قضيب حديدي خاص.

يستخدمونه في تحطيم أقفال الأبواب الحديدية للمحلات التجارية.

حيث أنجز في حقهم ملف قضائي عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة بالكسر والتعدد.