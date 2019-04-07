توقيف عصابة سرقة سيارات وإعادة بيعها وتقطيعها بالعفرون في البليدة

تمكنت مصالح أمن دائرة العفرون بالبليدة من توقيف شبكة مختصة في سرقة السيارات وتفيككها وبيعها على شكل قطع غيار.

حيث مكنت العملية من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 44 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن العملية جاءت على إثر شكوى تقدم بها مواطن أمام عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة العفرون.

مفادها تعرضه لسرقة سيارته السياحية من نوع رينو 05 من مكان توقفها وبجميع وثائقها، أين تم فتح تحقيق في القضية.

كما أفادت معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن مفادها وجود السيارة المسروقة في مرآب أحد الأشخاص بولاية مجاورة لولاية البليدة.

ليتم التنقل الى عين المكان أين تم العثور على السيارة، وهي مفككة والعثور على عدة قطع غيار لسيارات مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن السيارة المسروقة بيعت بـ 18000 دينار فقط، حيث تم تقديم جميع المتهمين أمام العدالة.