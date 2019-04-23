توقيف عصابة سرقة منازل المواطنين ببلدية بوثلجة الطارف

تمكنت الشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف من توقيف عصابة إجرامية تتكون من 3أشخاص مسبوقين قضائيا ينحدرون من نفس الولاية.

العصابة كانت تنشط على مستوى اقليم الولاية باستغلالها لمركبة ملك لأحد أفراد العصابة في تنقلاتها لغرض تنفيذ أفعالها الإجرامية.

وتعود وقائع القضية الى تقدم لدى مصالح الشرطة زوجين لغرض تقديم شكوى بخصوص تعرض منزلهما الكائن بمدينة بوثلجة خلال غيابهما.

وذلك لجرم السرقة بالكسر من قبل مجهول استهدف مجموعة من المصوغات ملك للزوجة ليتم مباشرة فتح تحقيق في القضية.

والذي أفضى الى توقيف ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا مع حجز بعض المعدات التي كانت تستعمل من طرف المجرمين في تنفيذ أفعالهم الإجرامية.

حيث أنجز ضدهم ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار السرقة بالكسر والتعدد قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.

أين صدر في حقهم آمر بوضعهم تحت نظام الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم.