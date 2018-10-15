توقيف عصابة سرقت محل مجوهرات و إستولت على 200 مليون سنتيم بتيارت 

تمكن أفراد الشرطة بمصالح الأمن الحضري 8 بمدينة تيارت، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و 34 سنة بتهمة تكوين جماعة أشرار.

تعود حيثيات القضية الى تعرض إحدى المحلات التجارية الخاصة، ببيع المجوهرات على مستوى حي مشري الجيلالي حيث قام أفراد هذه العصابة بالسطو على المحل وسرقة مجوهراته.

وهذا بعد تكسير الباب وتخريب القفل الخاص به، وعلى ضوء ذلك قامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق أفضى الى كشف هذه المجموعة وتوقيف عناصرها في ظرف قياسي.

بعد تفتيش مساكنهم أين تم إسترجاع كمية المجوهرات المسروقة ،والتي قدرت بنحو 200 مليون سنتيم كما تم العثور على بعض الأسلحة البيضاء والمخدرات.

وكذا أقراص مهلوسة ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس في إنتظارمحاكمتهم بتهمة تكون جماعة أشرار من أجل السرقة والسطو .