 توقيف عصابة سرقت 3 ملايين من داخل سيارة بتيارت

تمكنت مصالح الامن الحضري الأول بأمن ولاية تيارت من توقيف ثلاث أشخاص في الثلاثينيات من العمر لتورطهم في تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالكسر باستحضار مركبة.

حيثيات القضية تعود إلى بحر الأسبوع الفارط و بناء على شكوى تقدم بها شخص في الأربعينيات من العمر إلى مصالح الأمن الحضري الأول، بخصوص تعرضه للسرقة من داخل مركبته السياحية بالكسر من أشخاص يجهل هويتهم بمدينة تيارت.

والتي إستهدفت مبلغ مالي قدره 300 الف دج، بناء على ذلك تم فتح تحقيق في القضية.

واسفرت التحريات والأبحاث التي باشرتها ذات المصالح من تحديد هوية الفاعلين و توقيفهم .

بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي اودعهم الحبس في انتظار محاكمنهم.