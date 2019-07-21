توقيف عصابة سطو على المجوهرات والأموال من منازل بالبليدة

تمكنت مصالح الفرقة الجنائية لأمن البليدة، من تفيكيك عصابة تتكون 4 لصوص، مختصة في السطو على منازل، وسرقة أموال ومجوهرات، بوسط البليدة.

عملية القبض على أفرادها، جاءت على إثر شكوى تقدم بها مواطن، أمام عناصر الشرطة التابعة للفرقة الجنائية بأمن البليدة.

الشكوى مفادها تعرض منزله إلى عملية سرقة مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم، ومجموعة من المجوهرات.

حيث تم فتح تحقيق معمق، وتعرف على أحد أفرادها باستغلال عنصر الاستعلامات.

أين مكن إستغلال معلومة، من ايقاف المشتكى منه.

كما تم توقيف 3 أشخاص آخرين، والذين تبين بأنهم متورطين في عملية سرقة أخرى، من داخل منزل، استهدفت مبلغ مالي

قدره 500 مليون سنتيم، و مجموعة من الحلي، ليتم تقديمهم أمام العدالة.