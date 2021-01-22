توقيف عصابة قامت بالسطو على منزل مغتربة باسطاوالي

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول باسطاوالي، من توقيف عصابة من 6 أشخاص قاموا بالسطو على منزل مغتربة.

وحسب بيان،تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين،يبّلغ فيها تعرض منزل عمته للسرقة المتواجدة حاليا خارج التراب الوطني.

حيث إستولى الفاعل على مبلغ مالي بالعملة الوطنية يـقــدر بـ700مليون سنتيم،ومبلغ مالي بالعملة الصعبة 30ألف أورو،حلي من المعدن الأصفر،و4شاشات تلفاز.

من جهتها باشرت مصالح الأمن الحضري الأول اسطاوالي التحريات اتضح على اثرها أن الأمر يتعلق بشخصين مسبوقان قضائيا.

إذ ظهر عليهما بوادر الثراء في الفترة الأخيرة، من خلال شرائهما لسيارتين، بالرغم من وضعيتهما المادية المزرية.

وبعد التحريات تمكنت فرقة قمع الإجرام من توقيف المشتبه فيهم، أين تم عرض الموقوفين على مصلحة تحقيق الشخصية.

حيث تبين تطابق البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة ببصمات الموقوفين كما تبين أن واحد منهم محل أمر بالقبض بتهمة جناية محاولة القتل.

العملية مكنت مننتم استرجاع 12 مليون سنتيم ومركبتين باعتبارهم من عائدات المال المسروق.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في القضية.