توقيف عصابة قتلت سائق “كلونديستان” خنقا لسرقة سيارته بالكاليتوس

تعرض سائق سيارة أجرة غير شرعي ” كلونديستان ” المدعو ” ب.عبد الرحيم” إلى القتل بطريقة فضيعة. بعد استئجاره من طرف عصابة من مدينة الرويبة إلى مدينة الكاليتوس شرقي العاصمة، مقابل مبلغ 900 دج. ليتعرض الضحية إلى القتل في جنح الظلام، عن طريق الخنق من طرف الجناة. ثم رميه بالطريق السيّار شرق غرب باتجاه مفتاح.

وقد قام المتهمون “ب احمد” و” م.محمد” بسرقة سيارته من نوع ” هيونداي أكسنت ” رمادية اللون وبيعها بولاية البويرة مقابل 35 مليون سنتيم.

وسيمثل المتهمان بتاريخ 11 فيفري المقبل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء برفقة 3 متهمين آخرين. ويتعلق الأمر بالمسمى ” ز.عيسى” الذي اشترى سيارة الضحية المسروقة، والمدعو “ب.علال” و” ز.يوسف أمين ” لمتابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد.

حادث مرور يكشف عن جريمة قتل

وقائع القضية، جاءت بتاريخ الـ 6 ماي سنة 2022، على الساعة العاشرة ليلا، أين تلقت فرقة الدرك الوطني الرماضنية بلاغا بوقوع حادث مرور على الطريق الولائي رقم 59 الرابط بين بلديتي الكاليتوس و مفتاح ولاية البليدة. بالضبط على مستوى الجسر المار على الطريق السيار شرق غرب، والضحية ملقى وسط الطريق.

فورها تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان، حيث تم معاينة الضحية مرتطم بالطريق وملامحه غير واضحة نتيجة الجروح التي تعرض لها على مستوى الوجه. وجود سيارتين متوقفتين، أين صرح سائق السيارة نوع “رونو كونقو” المسمى “ب. نبيل” البالغ من العمر 42 سنة. أنه كان قادما من بلدية الكاليتوس في اتجاه بلدية مفتاح ولاية البليدة وعند وصوله بالجسر المار فوق الطريق السيّار شرق غرب، قام بدهس الضحية الذي كان ملقى بالجهة اليمنى لاتجاه سيره، وهذا نتيجة الظلام وإنعدام الإنارة. كما قام سائق السيارة نوع بيجو 206 المسمى “ج. رمزي” البالغ من العمر 35 سنة الذي كان يسير خلف السيارة الأولى بسحب الضحية. كما شاهدا السيارة نوع “هيونداي أكسنت” رمادية اللون استدارت وسط الطريق واتجهت في صوب مدينة الكاليتوس.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، صرح أحد الشهود المسمى “ب. حمزة”، البالغ من العمر 37 سنة، الساكن بمزرعة بأنه كان مارا في الاتجاه المعاكس. أين لفت انتباهه سيارة نوع “هيونداي أكسنت” رمادية اللون متوقفة فوق الجسر المار فوق الطريق السيار شرق غرب مشتعلة أضواء الخطر، على متنها ثلاثة أشخاص غير معروفين. فاستفسر معهم إن كان هناك عطل بالسيارة لمساعداتهم، أين أخبروه بأنهم لا يحتاجون إلى مساعدة، فواصل سيره.

بعد البحث والتحري، تبين أن المتوفي المسمى “ب. عبد الرحيم ” كان على متن سيارته “نوع هيونداي أكسنت”، وقد تعرض للإعتداء وسرقة مركبته السالفة الذكر. كما تبين أن المدعو “ب. أحمد” كان رفقة المدعو “سامي” الساكن معه بنفس الحي. كان معه على متن سيارة نوع “هيونداي أكسنت “بعد وقت قصير من ارتكاب الجريمة، ولها نفس مواصفات المركبة المسروقة.

الجاني يسلم نفسه للدرك

وبتاريخ 07/05/2022، تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراربة المتهم “ب. أحمد” وسلم نفسه. حيث اعترف أنه فعلا بتاريخ : 06/05/2022 في حدود الساعة السادسة مساءً توجه برفقة المسمى “م. محمد” المكنى “سامي” التوجه برفقته إلى مدينة الرويبة. عند وصولهما إلى مدينة الرويبة توجها مباشرة الى محطة نقل المسافرين بالرويبة. أين وجدا سيارتان واحدة نوع بيجو 206 والثانية نوع رونو 19.

وقام ” سامي” بالتفاوض معه على الثمن لأجل نقلهما الى بلدية الكاليتوس، حينها توقفت بالقرب منهما سيارة نوع “هيونداي أكسنت” وطلبا إيصالهما واتفقا على مبلغ قدره 900 دج. بعدها قام صديقة ” سامي” بالإتصال مع شخص لا يعرفه لمعرفة أي السيارتين يستأجر. فجرى الاتفاق مع السائق الثاني.

وعند وصولهما إلى محول بلدية الكاليتوس، طلب منه “سامي” التوجه الى حي “الخزنة” طريق مفتاح. وحين وصولهما على مستوى الجسر المار فوق الطريق السيّار شرق غرب باتجاه بلدية مفتاح أخبره بأن يخفض السرعة لوجود ممهل فوق الجسر مع العلم أنه لا توجد ممهلات في ذلك المكان.

و عندما قام الضحية بتخفيض السرعة، انقض عليه مباشرة وخنقه بذراعه الأيسر. ثم قام بربط عنقه بواسطة حزام الأمان إلى غاية توقف الضحية عن الحركة. ثم قام برميه وسط الطريق و سرقة سيارته وسلكا الطريق المؤدي إلى مدينة الكاليتوس عبر حي السعادية، فاصطدما بدراجة نارية كان على متنها شخصان، فنزل “ب. أحمد” ليعتذر منهما. أما “م. محمد” واصل سيره، وقام بركن السيارة بالقرب من العمارات بالحي الذي يقطن فيه. ثم عاد وطلب الاعتذار من الشخصان اللذان كانا على متن الدراجة النارية، ثم عادا إلى الحي الذي يقطنا فيه.

الدرك يوقف المتهم الثاني في ظرف قياسي

وتمكن رجال الدرك من توقيف المدعو “م. محمد ” المكنى “سامي” بالكاليتوس، حيث اعترف بأنه إتفق مع “ب أحمد” للتوجه إلى مدينة الرويبة الغرض استدراج أحد الناقلين للأشخاص بدون رخصة، للاعتداء عليهم وسرقة مركباتهم، ليتم إستئجار المرحوم.

وعند وصولهم إلى الجسر المار فوق الطريق السيار، قام بخنق السائق بيده ثم بحزام الأمن للسيارة، كما قام المشتبه فيه الأول “ب. أحمد” بإغلاق فمه وأنفه وعندما أغمي عليه، قام برميه من السيارة بوسط الطريق، ثم تكفل “م. محمد” بقيادة المركبة، بإتجاه الكاليتوس. وفي الطريق إصطدم بشخص كان على متن دراجة نارية فحدثت مناوشات بينهم وبين سكان الحي فواصل سيره وترك صديقه “ب.أحمد” مع أحد سكان الحي وقام بركن السيارة التي سرقها بالقرب من العمارات الحي الذي يقطن فيه، بعدها استأجر سيارة أجرة وعاد إلى صديقه ” أحمد” ليطلب الاعتذار .

وفي حدود الساعة العاشرة ليلا من يوم 06/05/2022، توجه إلى مدينة البويرة على متن السيارة المسروقة، ليبيع السيارة بمبلغ مالي قدره 35 مليون سنتيم، اين اعطا له 05 ملايين كعربون.