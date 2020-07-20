توقيف عصابة قتلت فتاة ونكلت بجثتها وحرقها بغابة الداموس في تيبازة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالداموس من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد التي راح ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 30 سنة بعد ان قام المتهم بخنقها ورش فوق جثتها بمادة الحمض وحرقها.

وحسب مصالح الدرك الوطني بتيبازة لنهار اولاين تعود وقائع القضية إلى تاريخ 08/07/2020 أين تم مشاهدة سيارة قادمة من طريق غابي بسرعة فائقة ، بعد تنشيط عنصر الاستعلام تم التعرف على شخصين كانا على متن المركبة ومن خلال التحقيق معهما أكدا أنهما اكتشافا جثة مغطاة بأغصان الصنوبر , مباشرة تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة بقيادة قائد الكتيبة و التنقل إلى عين المكان مع الاستعانة بالخلية التقنية التابعة للمجموعة.

ومن خلال المعاينات تبين أن الجثة الملقاة على الأرض من جنس أنثى عليها آثار خنق ووجود حروق على مستوى كامل الجسم ناجمة عن مادة حمضية ، وبعد تكثيف الأبحاث واستغلالا لبرقيات الأبحاث للأشخاص المبحوث عنهم تبين أن الضحية كانت محل بحث من طرف عائلتها ، بعد عرضها عليهم تم التعرف عليها وأكدوا أن ابنتهم غادرت المنزل بتاريخ 05/07/2020 ، مواصلة للتحقيق واستغلال المكالمات الصادرة والواردة للشريحة المركبة على هاتف الضحية تم تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه بمسكنه العائلي ، من خلال التحقيق معه أنكر في الوهلة الأولى ارتكابه لجريمة القتل والتنكيل بالضحية ، بعد مواجهته بالأدلة والمكالمات التي كانت بينه وبين الضحية اعترف بالجريمة المنسوبة اليه ، حيث أنه قام بخنقها بيديه إلى غاية فقدانها الوعي والتأكد من وفاتها ثم سكب عليها مادة حمضية على كامل جسدها وغطاها بأغصان أشجار الصنوبر وغادر المكان مع إخفاء أغراضها الشخصية على بعد حولي 10 كلم عن مسرح الجريمة .

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، التعذيب والتنكيل بجثة ، عدم التبليغ عن جناية ، طمس آثار معالم الجريمة ،اما الشخصان الموقوفان تم متابعتهما بجنحة عدم التبليغ عن جناية.

عباس عادل