توقيف عصابة مختصة بسرقة المواشي في الطارف

تمكن عناصر الأمن بولاية الطارف، من الإطاحة بمجرم خطير مسبوق قضائيا متورط في قضية سرقة مواشي في العقد الثاني من العمر.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة، شكوى من طرف أحد المواطنين بخصوص تعرض ماشيته للسرقة من طرف مجهولين.

أين قامت فرقة الشرطة القضائية بفتح تحقيق في القضية، واستنادا إلى بعض المعلومات، اشتبهت بتورط أحد المسبوقين قضائيا في ارتكاب الجريمة.

حيث تم توقيف مركبة على متنها المشتبه فيه رفقة شخصين آخرين، و بعد تفتيش المركبة و التحقيق معهم تبين تورطهم في قضية السرقة.

أين أنجزت ضد المشتبه بهم ملفات قضائية، ليحالوا بعدها أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الطارف.