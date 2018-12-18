توقيف عصابة مختصة في السرقة باستعمال مفاتيح مقلدة بالمسيلة

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد دراج شرقي ولاية المسيلة، من الإطاحة بعصابة متكونة من 3 أشخاص مختصة في سرقة المحلات والمكاتب بواسطة مفاتيح مصطنعة.

وبالعودة إلى حيثيات القضية، حينما تقدم الضحية بشكوى تعرض مكتبه إلى عملية سطو مست خزانة فولاذية، كانت بها وثائقه الخاصة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ300 مليون سنتيم.

لتفتح بعدها مصالح أمن دائرة أولاد دراج تحقيقا في الواقعة، وقد أفضى التحقيق إلى توقيف أفراد العصابة تباعا.

وبيّن التحقيق أن أفراد العصابة استغلوا حفل زفاف في المبنى الذي به مكتب وقاموا باستنساخ المفاتيح الخاصة بالمبنى السكني، ومن بعدها سرقة محتويات الخزانة الفولاذية، وبعرضهم على الجهات القضائية لدى محكمة المسيلة، والتي أمرت بإيداعهم المؤسسة العقابية في المسيلة.

وبعد محاكمتهم عن تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة، تم إدانتهم بـ3 سنوات حبسا نافذا.