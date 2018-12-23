توقيف عصابة مختصة في السطو على المنازل بالعاصمة

تمكنت اليوم، مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف عصابة مكونة من 5 أشخاص بعد تنفيذهم لعملية سطو على منزل بالرويبة.

حيث قامت المجموعة بسرقة مبلغ مالي يفوق 3 ملايين دج، بالإضافة إلى كمية من المجوهرات.

عملية التوقيف، جاءت إثر عمليات بحث وتحري قامت بها ذات المصالح، أسفرت عن توقيف العصابة وحجز مبلغ مالي قدر بـ840 ألف دج، إضافة إلى استرجاع مركبة تم إقتنائها من عائدات المسروقات.

وقد تم تقديم المتهمين الـ5 إلى المحكمة أين صدر في حق إثنين منهم أمر إيداع بالحبس.

فيما يبقى المشتبه فيهم الثلاثة الآخرون تحت الرقابة القضائية.