تتكون من 19 شخصا.. الإطاحة بشبكة لتهريب الرياضيين إلى الخارج بالبليدة 

نجحت مصالح أمن ولاية البليدة، في الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 19 شخصا تنشط في تهريب الرياضيين إلى الخارج بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن أفراد الشبكة كانوا يهربون “زبائنهم” باستعمال ملفات طلب فيزا رياضية. وذلك للمشاركة في دورات رياضية خارج أرض الوطن.

وأوضح المصدر ذاته، أن أفراد الشبكة كانوا يعدّون مقاطع فيديو ترويجية للرياضيين الذين تم تهريبهم سابقا من أجل جلب “زبائن” جدد .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة البليدة عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجريمة تهريب المهاجرين من بينهم قُصّر، مقابل الحصول على منافع مالية ومنافع أخرى في إطار جماعة إجرامية منظمة.

كما وجهت لأفراد الشبكة تهم إساءة إستغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.

وكذا تهم إستغلال النفوذ الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة، إستعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال للتشهير لأعمال غير قانونية.