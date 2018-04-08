توقيف عصابة مختصة في تهريب المرجان بالطارف

أخبار الجزائر
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توقيف عصابة مختصة في تهريب المرجان بالطارف
بقلم محمد بن كموخ

تمكّنت عناصر الدرك الوطني بولاية الطارف ليلة أمس السبت من توقيف عصابة متكونة من 7 أشخاص لتهريب المرجان ببلدية بريحان.

وحسب مصادرالنهار،فإنّه تمّ توقيف العصابة التي ينحدرأفرادها من قرية الريغية مع حجز 7 كغ منه وعتاد يستعمل في نهبه.
حيث تم توقيف العصابة الأولى متكونة من أربعة اشخاص بحوزتهم 4 كغ من المرجان.
فيما أوقف عناصرالعصابة الثانية متكونة من 3 أشخاص بجوزتهم 3 كغ من المرجان بناء على اعترافات العصابة الأولى.
كما أسفرت العملية عن حجز سيارتين و قارورات الأوكسجين و محركات زوارق و شباككانت تستعمل في التهريب.

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