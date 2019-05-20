توقيف عصابة مختصة في سرقة أموال وهواتف المواطنين بالشلف

نجحت مصالح أمن الشلف، من توقيف عصابة مختصة في سرقة أموال وهواتف المواطنين من مستوى وسط المدينة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن العملية التي قام بها ذات السلك الامني مكنتهم من توقيف أربعة أشخاص.

حيث تتراوح أعمارهم ما بين 17 و24 سنة متورطين في العديد من قضايا السرقة، ينشطون ضمن جمعية أشرار تقوم بالسرقة من داخل المركبات.

إضافة إلى مبالغ مالية و هواتف نقالة للمواطنين الوافدين للمحلات التجارية أو الفضاءات المتواجدة عبر مدينة الشلف، هذا بإستعمال الدراجات نارية.

العملية تمت بعد تقديم مواطنين لشكاوى بخصوص تعرضهم لسرقة هواتف و أغراضهم الشخصية باستعمال دراجات نارية.

وفور ذلك قام عناصر الشرطة بتكثيف الأبحاث والتحريات لتحديد هوية المشتبه فيهم من أجل توقيفهم، أين كللت بإلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم.

وتحويله لإستكمال الإجراءات، السالف الذكر بعد مواجهته بالفعل أفصح عن باقي شركائه، أين تم إنجاز ملفات جزائية في حقهم عن قضايا تكوين جمعية أشرار.

وكذا إستحضار مركبة لغرض تسهيل عملية السرقة مع العود وحيازة سلاح أبيض محظور، بموجبها أحيلوا أمام محكمة الشلف.