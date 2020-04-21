توقيف عصابة مختصة في سرقة المساكن بتيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة عين الذهب بتيارت من الإطاحة بعصابة تورطت في عملية سرقة كمية من المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح، فإن عملية توقيف العصابة المتكونة من 3 أشخاص تمت بعد شكوى تقدم بها الضحية إلى مصالح أمن دائرة عين الذهب.

أين أكد عن تعرضه للسرقة من داخل مسكنه من طرف مجهولين إستهدفت مجموعة من الحلي تمثلت في 3 خواتم من المعدن الأصفر ، وقرط من المعدن الأصفر، وسلسلة واحدة من المعدن الأصفر، تلفاز من نوع كوندور، لوحة رقمية طابلات من نوع كوندور،جهاز بث رقمي من نوع جيون ،آلة تصوير، قارورة غاز بوتان ،فلاش ديسك ، مسرح شعر ساعتين يدويتين، بالإضافة إلى ورقتين نقديتين من العملة الأجنبية.

وعلى اثر الشكوى باشرت ذات المصالح عملية البحث والتحري عن الفاعلين و أسفرت العملية عن تحديد هوية ثلاث أشخاص وتوقيفهم مع إسترجاع المسروقات.

وبعد إتمام الإجراءات تم تقديم المتهمين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري.

وصدر في حقهم سنتان حبسا نافذة مع أمر الإيداع وغرامة مالية قدرها 20,000 دج.