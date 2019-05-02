توقيف عصابة مختصة في سرقة المواشي بقصر الشلالة في تيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر الشلالة بأمن ولاية تيارت، من توقيف 4 أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار مقترنة بظرف الليل والتعدد واستعمال مركبة للقيام بسرقة المواشي.

وحسب ذات المصالح، تتراوح أعمار العصابة بين 23 و43 سنة، في حق الضحية المسمى (ب،ع) 80 سنة .

الإطاحة بالعصابة جاءت استغلالا لمعلومات وردت إلى مصالح الأمن تفيد تواجد تسعة رؤوس من الماشية مسروقة ترعى بإحدى ضواحي المدينة.

وعلى إثرها تم تنقل قوات الشرطة إلى عين المكان، أين تم ضبط المشتبه فيه الأول الراعي بحوزته الماشية

ليتّم تحويله الى المصلحة، مع عرض الماشية محل السرقة على الضحية ليتعرف عليها من الوهلة الأولى.

ومواصلة للتحقيق تم الكشف وتحديد هوية ثلاثة أشخاص من شركائه ليتم توقيفهم أيضا.

وبعد إتمام الإجراءات، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة، حيث أحيلت القضية على جلسة الحكم ،

أين صدر في حق الراعي 6 أشهر حبس نافذة بدون إيداع.وغرامة مالية قدرت بمائة الف دينار 100000 دج جزائري بتهمة إخفاء اشياء مسروقة.

أما شركاؤه الثلاثة صدر في حقهم عام حبس نافذ مع الإيداع و غرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار 50000 دج جزائري