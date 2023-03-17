توقيف عصابة مختصة في سرقة قطع غيار عتاد الوزن الثقيل ببير العاتر في تبسة

نجحت الفرقة الإقليمية للبحث والتحري للدرك الوطني ببئر العاتر من توقيف عصابة أشرار مختصة في سرقة قطع غيار خاصة بعتاد الوزن الثقيل.

وحسب ذات المصالح العصابة متكونة من 4 أشخاص من بينهم قاصر ويتعلق الأمر بكل من (ب.أ) البالغ من العمر 22 سنة. (ن.ع) البالغ من العمر 16 سنة، (ع.ع) البالغ من العمر 18، (ع.ع) البالغ من العمر 18.

العملية تمت إثر ورود معلومات مؤكدة لأفراد الفرقة مفادها وجود أشخاص مشكوك فيهم يحملون أكياس بالطريق الاجتنابي لبلدية بئر العاتر المؤدي لولاية الوادي.

وعلى إثر ذلك تم إعلام الدورية التابعة لفرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببئر العاتر التي كانت بالقرب من المكان. بيتم تطويق المكان والقبض على 4 أشخاص السالف ذكرهم.

وعقب عملية التفتيش الامني عثر بحوزتهم على قطع غيار خاصة بعتاد الوزن الثقيل المتمثلة في مقلع المحرك. وكذا مولد كهربائي، مبرد الماء، مفاتيح فك البراغي مختلفة الأحجام، مقبض مفك البراغي.

وعلى الفور تم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق أين تم إعداد ملف قضائي ضدهم وتحويلهم أمام الجهات القضائية المختصة.