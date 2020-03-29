توقيف عصابة مسلحة تورطت في السطو على محل تجاري بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الأولى للبحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك جماعة أشرار مختصة في السطو على المحلات.

العصابة تتكون من 3 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 24 الى 28 سنة تورطوا في السطو على محل تجاري بإستعمال الاسلحة البيضاء.

العملية تمت استغلالا لمعلومات وردت إلى عناصر الفرقة مفادها قيام مجموعة أشرار بعملية سطو على محل بحي بلونجي باستعمال الاسلحة البيضاء المحظورة.

لتباشر مصالح الشرطة سالفة الذكر تحرياتها الميدانية وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ تم توقيف المشتبه بهم بمنزل مهجورة.

وقد عثر بحوزتهم على مبلغ مالي بالعملة الوطنية والعملة الصعبة قدر بأكثر من 81 مليون سنتيم، 100 أورو واسلحة محظورة من الحجم الكبير وبطاقات تعبئة هاتف نقال بقيمة 5 ملايين سنتيم.