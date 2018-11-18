توقيف عصابة من 5 أشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة بتيارت

تمكنت، اليوم، مصالح الأمن الحضري التاسع لولاية تيارت، من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و26 سنة، في قضية تكوين عصابة للإعداد لجناية ونقل وحيازة المؤثرات العقلية قصد الترويج.

وحسب مصادر عليمة، تم توقيف الأشخاص على متن سيارة سياحية، بعد ورود معلومات لذات المصالح.

وخلال عملية تفتيش، ضبظ بحوزة أحدهم علبتين من المؤثرات العقلية من نوع دولماتول تحتوي على 20 قرص.

بالإضافة إلى العثور بداخل المركبة على علبتين من نوع دولماتون تحتوي كل علبة على 20 قرص حيث قدر العدد الإجمالي بـ 80قرص مهلوس .

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين أحيلت القضية على المثول الفوري.

ليصدر في حق كل من المسمى “ق.ع” 24 سنة، و”س.ن ز” 25 سنة، و”ز.ل ع” 23 سنة أمر إيداع.

فيما إستفاد كل من المسمى “ل.أ” 24 سنة و”ب.أ” 26 سنة من إستدعاء مباشر.