توقيف عضو جماعة إجرامية منظمة توهم ضحاياها ببيع الذهب بسعر زهيد

أنهت مصالح أمن ولاية وهران، إلى علم المواطنين أنها قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ع.م”. المشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وينشط المشتبه فيه ضمن جماعة إجرامية منظمة توهم ضحاياها, يبيعون الذهب بسعر زهيد عبر كامل التراب الوطني.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية وهران نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر. التقدم مباشرة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران. أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي أو الأمن الحضري الأول. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.