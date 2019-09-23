توقيف عقيد مزيف بإحدى المؤسسات التربوية في قالمة

نجحت، عناصر الدرك الوطني بولاية قالمة، من الاطاحة بعقيد مزيف، على مستوى احدى المؤسسات التربوية ببلدية عين رقادة غرب المدينة.

وتم تحويل المعني البالغ من العمر 60 سنة، إلى مقر الفرقة لاتمام الاجراءات بعد اخطار الجهات القضائية.

وحسب المعلومات المتوفرة لقناة النهار ، فان عملية القبض على العقيد المزيف في الجيش الوطني الشعبي ، جاء اثر مكالمة هاتفية من مواطنين .

وتضمنت المكالمة معلومات مفادها وجود شخص برفقة امرأة يقدم نفسه على أساس اطار سامي بالجيش الوطني داخل اسوار مؤسسة تربوية .

حيت تم توقيف الشخص المشتبه فيه بانتحال صفة الغير واثناء تفتيشه تم العثور على امر بمهمة مزورة .

ليتم تحويله على التحقيق اين اعترف الموقوف بالجرم المنسوب اليه.

وقد تم تحرير محضر سماع في حقه رفقة امرأة التي كانت معه، أجل تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة اقليما، للنظر في التهم الموجهة اليهما .