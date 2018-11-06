توقيف عقيد مزيف حاول التوسط لعشيقته الطالبة لإنجاحها في الدراسة بجامعة سطيف

تمكنت، بحر الأسبوع الماضي، مصالح الدرك الوطني بسطيف، من توقيف ضابط مزيف انتحل صفة عقيد في الحرس الجمهوري تقدم إلى إدارة الجامعة في محاولة للتحايل عليها لتقديم مساعدات لطالبة يدّعي أنها خطيبته وأنها تعمل في مصلحة الاستعلامات بالجيش.

وحسب مصادر لـ»النهار»، فإن الضابط المزيف من مواليد سنة 1982 ينحدر من بلدية آقبو من ولاية بجاية، تقدم إلى إدارة جامعة سطيف 2 «فرحات عباس» بالباز رفقة طالبة جماعية تبلغ من العمر 20 سنة تدرس بمعهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض في نفس الجامعة.

وانتحل صفة عقيد في الحرس الجمهوري وقدم بطاقته المهنية وطلب من إدارة الجامعة تقديم مساعدات لهذه الطلبة لتمكينها من النجاح والانتقال إلى السنة الموالية لأنها تعمل بقسم الاستعلامات بالجيش الوطني ولديها التزامات عديدة بحكم منصبها هذا، وعليه يستوجب من إدارة الجامعة تمكينها من النجاح.

كما قدم مراسلة موقعة وتحمل ختما مزورا للحرس الجمهوري إلى إدارة الجامعة لتنفيذ هذا الطلب، حيث تم توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه رفقة هذا الطالبة التي يدعي أنها خطيبته.

وبعد الاستماع إليه تبين أن البطاقة المهنية الالكترونية التي يحملها بصفة عقيد في الحرس الجمهوري مزورة، كما أن المراسلة مزورة أيضا وليست لها أي علاقة بالحرس الجهموري، كما تم الاستماع كذلك إلى هذه الطالبة.

وبعدها تم تحرير ملف جزائي للموقوفين وتم تقديمهما أول أمس، أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في سطيف، حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعه الحبس المؤقت ووضع الطالبة الجامعية تحت الرقابة القضائية إلى غاية امتثالهما إلى المحاكمة بتهمة التزوير وانتحال صفة.