توقيف عنصري دعم للإرهاب بالشلف

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالشلف، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 6 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط، ببرج باجي مختار.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني مهربين، وضبطوا شاحنة محملة بـ1000 وحدة من المواد الصيدلانية، بتندوف.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل بوهران، من إنقاذ 14 مهاجرا غير شرعي كانوا على وشك الغرق، على بعد 15 ميل بحري شمال غرب رأس كاربون.

في حين أحبطت وحدات أخرى لحراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ33 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من الشلف وعين تموشنت.

كما تم توقيف 35 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من غرداية والنعامة.